ABD Savunma Bakanlığı'ndan TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Tepki

ABD Savunma Bakanlığı'ndan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından gerçekleştirilen Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya karşı operasyonlar hakkında, " Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor. Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler" açıklaması yapıldı.

Pentagon sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında küresel ve bölgesel sorunlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Singh, Türkiye'nin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmesiyle ilgili bir soruya, "Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor. Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler" cevabını verdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.