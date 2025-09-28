ABD Savunma Bakanı'nın Olağandışı Toplantısı Spekülasyonlara Neden Oldu

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, dünyanın dört bir yanında görevde olan general ve amiralleri Virginia'daki Quantico askeri tesisinde 30 Eylül'de yapılacak toplantıya çağırması, ABD basınında ve kamuoyunda, "politika değişikliği veya tasfiyelerin olabileceği" spekülasyonlarına neden oldu.

ABD basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haberlerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, dünyanın dört bir yanında görevde olan 800'den fazla amiral ve generalleri 30 Eylül Salı yüz yüze gerçekleştirilecek toplantı için ABD'nin Virginia eyaletine çağırdığı aktarılmıştı.

Virginia'daki Quantico askeri tesisinde yapılması beklenen toplantının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD basınında konuşan yetkililer, toplantının konusu ve neden ani şekilde takvime eklendiği konusunda kimsenin, hatta general ve üst düzey subayların bile net bilgiye sahip olmadığını belirtti. Konuyla ilgili bir kaynak, "olası teorilerin grup fiziksel yeterlilik testi, Savunma Bakanlığı'nın durumu hakkında bilgilendirme veya toplu subay görevden almaları gibi değişiklikleri kapsadığını duyduğunu" söyledi.

ABD basını: "Bu toplantı, son derece olağandışı"

ABD basınında yer alan haberlerde, çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin ani bir şekilde toplanması "son derece olağan dışı" olarak yorumlandı. Bazı yetkililer, bu kadar çok üst düzey subayın aynı anda tek bir yerde bulunmasının güvenlik açısından endişe verici olabileceğini de dile getirdi.

Ancak emrin tüm general ve amiral rütbesindeki subayları mı yoksa yalnızca belirli komuta veya liderlik görevlerindeki subayları mı kapsadığı belirsizliğini koruyor.

Yeni askeri operasyon veya askeri komuta yapısında tam bir değişiklik olabilir

ABD merkezli CNN televizyon kanalına konuşan bir kongre danışmanı, "Hegseth'in büyük bir yeni askeri operasyon veya askeri komuta yapısında tam bir değişiklik ilan etmeyi planlıyor olabileceğine" değindi.

ABD Başkan Donald Trump, 25 Eylül Perşembe Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında, toplantının en azından kısmen askeri teçhizatın gözden geçirilmesiyle bağlantılı olacağını söylemişti. Trump, "Dünyanın en iyi teçhizatına sahibiz. Birçok general burada olmak istiyor. Ayrıca teçhizat tesislerini gezecekler. En yeni silahlar hakkında konuşacaklar" demişti.

Hegseth'in dört yıldızlı general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltma planı

Toplantı, Trump yönetiminin ocak ayında göreve başlamasından bu yana birçok üst düzey general ve amirali görevden almasının ardından gerçekleşiyor. Hegseth de mayıs ayında Savunma Bakanlığı'na dört yıldızlı general ve amiral sayısını en az yüzde 20 azaltma talimatı vermişti.

Buna göre bu toplantı, Hegseth'in üst düzey askeri subayları görevden alma ve general rütbelerinde yüzde 20'lik azalma önerisi gibi eylemlerinin bir parçası olarak görülüyor.

Hegseth: "ABD Ordusu'nun üst düzey subaylarının üçte biri, orduyu siyasallaştırıyor"

Savunma Bakanlığı görevini üstlenmeden önce Hegseth, ordunun mevcut general ve amiral kadrosunun büyük kısmına hoşnutsuzluğunu birçok kez dile getirmişti. Hegseth, geçen yaz katıldığı bir programda, "ABD Ordusu'nun üst düzey subaylarının üçte birinin, ordunun siyasallaştırılmasına yönelik bir girişimde aktif olarak iş birliği içinde olduğunu" ileri sürmüştü.

ABD basınında, "toplantının şeffaf olmaması ve hükümetin olası kapanmasıyla aynı zamana denk gelmesi, milletvekilleri ve askeri yetkililer arasında alarma yol açtı ve daha fazla politika değişikliği veya liderlik tasfiyeleri olabileceği spekülasyonlarını" güçlendirdi.