ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Uçağı Çatlak Nedeniyle Acil İniş Yaptı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uçağı, camındaki çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan ABD'ye dönerken, Bakan Hegseth'in uçağı, uçağın ön camındaki bir çatlak nedeniyle İngiltere'ye planlanmamış bir iniş yaptı. Uçak standart prosedürlere uygun olarak iniş yaptı ve Hegseth de dahil olmak üzere uçaktaki herkes güvende" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda. Tanrı'ya şükür. Göreve devam" dedi.