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ABD'ye ait savaş uçağı Washington'da düştü

ABD'ye ait savaş uçağı Washington'da düştü
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ABD ordusuna ait F/A-18 tipi savaş uçağı, Washington'da eğitim uçuşu sırasında ormanlık alana düştü. Pilot fırlatma koltuğuyla kurtulurken, kaza sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.

ABD ordusuna ait 'F/A-18' tipi savaş uçağının Washington'da eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Amerikan basını, California eyaletindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'nda konuşlu 'F/A-18 Super Hornet' tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu sırasında Washington yakınlarındaki ormanlık alana düştüğünü duyurdu. Fırlatma koltuğu kullanarak kurtulan pilot hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ormanda çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Pentagon ise kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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