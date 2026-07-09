İran: ABD saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti
İran, ABD'nin ülkenin güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 askerinin öldüğünü açıkladı.
İRAN, ABD'nin ülkenin güney bölgelerine yönelik saldırılarında 8 İranlı askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
İran basını, ABD'nin İran'ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 8 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı