Haberler

İran: ABD saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti

İran: ABD saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD'nin ülkenin güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 askerinin öldüğünü açıkladı.

İRAN, ABD'nin ülkenin güney bölgelerine yönelik saldırılarında 8 İranlı askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran basını, ABD'nin İran'ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 8 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi

Savaş kızışıyor! 90 askeri hedef vuruldu, Trump'tan yeni tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Gazetecinin Yunanlı olduğunu öğrenince söylediği kahkahaya boğdu
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler

Pankartı hazmedemediler, görünmesin diye ellerinden geleni yaptılar
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak

Bir lider, açıkça itiraz etti: Biz katkıda bulunmayacağız
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti