ABD'de Sahil Güvenlik helikopteri, Alaska'da eğitim uçuşu sırasında düştü

ABD Sahil Güvenliği'ne ait bir helikopterin, Alaska eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

ABD Deniz Enstitüsü (USNI), 'MH-60 Jayhawk' modeli bir Sahil Güvenlik helikopterinin, Sitka Sahil Güvenlik Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu. Yetkililer, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kurtulduğunu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı