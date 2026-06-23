ABD'de Sahil Güvenlik helikopteri, Alaska'da eğitim uçuşu sırasında düştü
ABD Sahil Güvenliği'ne ait MH-60 Jayhawk helikopteri, Alaska'daki eğitim uçuşu sırasında düştü. 4 kişilik mürettebat kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
ABD Sahil Güvenliği'ne ait bir helikopterin, Alaska eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
ABD Deniz Enstitüsü (USNI), 'MH-60 Jayhawk' modeli bir Sahil Güvenlik helikopterinin, Sitka Sahil Güvenlik Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu. Yetkililer, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kurtulduğunu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı