ABD polisi bıçaklı saldırganı bir şarjör mermiyle durdurdu

ABD'nin Baltimore şehrinde bir kadına saldıran bıçaklı şahsın peşine düşen polis ekipleri dehşet saçtı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, araçla takibe geçen ABD polisinin saldırganın kadının üzerine atlaması üzerine bir şarjör mermi sıktığı görüldü.

Orantısız güç kullanımıyla tepki çeken ABD polisi yine skandala imza attı. Başkent Washington'a 60 kilometre mesafedeki Baltimore şehrinde bıçaklı şahıs bir kadına saldırmak üzereyken ihbar alan polis olay yerine hızla intikal etti.

SALDIRGANA BİR ŞARJÖR MERMİ SIKTI

Aracından inip silahını çeken ABD polisi saldırganın kadının üzerine atlaması sonucu tetiğe bastı. Bütün bir şarjör mermiyi ateşleyen polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Kadının bıçak veya kurşunla yaralanmadığı, durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan ise tedaviye alındı. Saldırganın niyetinin belli olmadığı belirtilirken, 6 Kasım'da yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada infial etkisi yarattı.