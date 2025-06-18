ABD, Orta Doğu'da Yeni Görev Gücü Kurdu

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için ' Orta Doğu Görev Gücü' adıyla bir birim kurulduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bu süreçte Orta Doğu ülkelerinde bulunan ABD vatandaşları ve görevli diplomatlarının güvenliğini önemsediklerini vurgulayan Bruce, "Bu amaçla Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına, ABD diplomatik misyonlarımıza, personelimize ve diplomatik angajmana destek koordinasyonuna yardımcı olmak için 'Orta Doğu Görev Gücü'nü kurdu" dedi.

Bruce, yeni kurulan görev gücünün, bölgedeki ülkelerde 30'dan fazla güvenlik uyarısı yayımladığını ve ABD vatandaşları için seyahat uyarılarını güncellediklerini kaydetti.