Haberler

ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı, Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakletmek için operasyon başlattığını açıkladı.

ABD ordusu, Suriye'deki 7 bin DEAŞ mahkumunu Irak'a nakletmek için operasyon başlattı.

ABD, SURİYE'DEKİ DEAŞ'LI MAHKUMLARI IRAK'A NAKLEDECEK

Suriye'de hükümet güçleri ile terör örgütü YPG arasında ateşkes sağlanmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesi için bir misyon başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Suriye'deki DEAŞ'lı mahkumlarla ilgili dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi."

120 DEAŞ'LIDAN 81'İ YAKALANMIŞTI

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti. Açıklamada, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık

"Onunla övünmeyi bıraksın, çünkü biz yaptık"
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNur Zo:

Yarım kalan filimi orada çevirecekler TSK orayada girer.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

bu demektirki sdg ile ABD nin işi bitti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi

Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi