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ABD ordusu sandıklar kapanır kapanmaz nükleer füze fırlatılacak!

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Tüm dünya ABD'deki başkanlık seçimlerine odaklanmışken Amerikan ordusunun yaptığı plan ortaya çıktı. ABD'nin sandıklar kapandıktan hemen sonra hipersonik bir nükleer füze denemesi yapacağı öğrenildi. Nükleer füzenin 30 dakika içinde dünya üzerindeki herhangi bir yeri vurabileceği belirtildi.

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan haberde, sandıkların kapanmasından hemen sonra ABD ordusunun hipersonik bir nükleer füze denemesi gerçekleştirileceği ifade edildi. Bazı Amerikalılar, seçim günü böyle bir denemenin gerçekleştirilecek olmasıyla alakalı endişe duyuyor.

3 DÜNYA SAVAŞI HAZIRLIĞI

Ancak ABD'li askeri yetkililer, 'testin olağan olduğunu ve yıllar öncesinden planlandığını' belirtti. Testin amacının 'nükleer ABD kuvvetlerinin hazır olduğunu' göstermek ve 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi tehdidinin artması nedeniyle 'ülkenin nükleer caydırıcılığına güven' sağlamak olduğunu söylediler.

30 DAKİKADA YERYÜZÜNÜN HERHANGİ BİR YERİNİ VURABİLİR

Tatbikat kapsamında nükleer füze, Kuzey Pasifik'teki küçük bir ada olan Kwajalein Atolü'ne 4.200 mil yol kat edecek ve bu yaklaşık 22 dakika sürecek. Silah saatte 15.000 milden fazla yol katedebiliyor ve fırlatıldıktan sadece 30 dakika sonra dünya çapındaki herhangi bir hedefi vurabiliyor. Rusya'nın başkenti Moskova, Kaliforniya'dan yaklaşık 5.900 mil uzaklıktayken Pekin yaklaşık 6.000 mil uzakta bu iki ülke ABD için bir tehdit olarak görülüyor.

ABD ordusu sandıklar kapanır kapanmaz nükleer füze fırlatılacak!
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Dünya
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