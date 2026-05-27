ABD'den Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı: 1 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 1 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla 'terör örgütü' olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneyi vurduğu bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı kaydedilen açıklamada, "Bu saldırıda 1 erkek narko-terörist öldürüldü, sağ kurtulan 2 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verildi. Operasyon sırasında hiçbir ABD personeli zarar görmedi" ifadeleri kullanıldı.

