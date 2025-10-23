Haberler

ABD Ordusu Pasifik'te Uyuşturucu Taşıyan Tekneye Saldırdı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nda 'uyuşturucu taşıdığını' öne sürdüğü bir tekneye hava saldırısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu açıklarında 'uyuşturucu' taşıdığı iddiasıyla bir tekneye dün saldırı düzenlediklerini duyurdu. Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı sonucu teknedeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Kıyılarımıza zehir getirmeyi amaçlayan uyuşturucu teröristleri, yarım küremizin hiçbir yerinde güvenli bir liman bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
