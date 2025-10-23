ABD Ordusu Pasifik'te Uyuşturucu Taşıyan Tekneye Saldırdı

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nda 'uyuşturucu taşıdığını' öne sürdüğü bir tekneye hava saldırısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu açıklarında 'uyuşturucu' taşıdığı iddiasıyla bir tekneye dün saldırı düzenlediklerini duyurdu. Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı sonucu teknedeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Kıyılarımıza zehir getirmeyi amaçlayan uyuşturucu teröristleri, yarım küremizin hiçbir yerinde güvenli bir liman bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.