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ABD ordusu: İran’a ait 5 ham petrol tankeri imha edildi

ABD ordusu: İran’a ait 5 ham petrol tankeri imha edildi
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ABD ordusu İran’a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu.

ABD ordusu İran'a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) son iki gün içinde ABD'ye ait bir savaş gemisini 2 kez balistik füzeyle hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, "ABD savaş gemisi, İran'ın saldırı girişimlerinden başarıyla kurtulmuş, bölge sularındaki devriye görevine devam etmiş ve hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" denildi.

CENTCOM kuvvetlerinin başarısızlıkla sonuçlanan saldırı girişimlerine misilleme olarak 8 Eylül'de İran'a ait 5 ham petrol tankerini vurduğu belirtilen açıklamada, "CENTCOM; Umman Körfezi'ndeki 'M/T Kaviz', 'M/T Charminar', 'M/T Horizon 1' ve 'M/T Riesco' adlı ham petrol tankerlerinin yanı sıra Hark Adası yakınlarındaki 'M/T Derya' tankerini imha etmiştir. ABD güçleri, bu tankerler vurulup kullanılamaz hale getirilmeden önce mürettebata gemiyi terk etmeleri talimatını vermiştir. Hedef alınan tankerler DMO ve bölgedeki vekillerini finanse eden milyarlarca dolarlık bir ağın parçası. İran'ın bu gemileri koruyacak herhangi bir imkanı bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM tarafından daha önce yapılan açıklamada, DMO'nun 5 Eylül'de bir ABD uçak gemisi ve güdümlü füze destroyerine saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti. ABD güçlerinin, bu saldırı girişimlerine misilleme olarak İran'a ait 3 ham petrol tankerini vurduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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