Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi vurdu: 2 ölü

ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi vurdu: 2 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat birimleri tarafından teknenin Doğu Pasifik'te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 2 kişinin öldürüldüğü ve saldırıdan sağ kurtulan bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu