Trump talimat verdi, uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemi yerle bir edildi

Trump talimat verdi, uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemi yerle bir edildi
Güncelleme:
Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını genişleten ABD, Devlet Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Karayipler'de bir gemiye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth "Bakanlık onlara tam olarak El-Kaide'ye davrandığımız şekilde muamele edecek. Onları izlemeye, takip etmeye, peşlerine düşmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" dedi.

  • ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir gemiyi hedef alarak hava saldırısı düzenledi.
  • Saldırıda gemide bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
  • ABD Savunma Bakanlığı, bu saldırının Başkan Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD, denizaşırı operasyonlarını genişleterek uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı olduğunu göstermeye devam ediyor. ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir gemiyi hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

"TRUMP'IN TALİMATIYLA ÖLÜMCÜL BİR SALDIRI DÜZENLENDİ"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı açıklamada, "Bugün, Başkan Trump'ın talimatıyla, Savaş Bakanlığı Karayipler'de Tanımlanmış Bir Terör Örgütü (DTO) tarafından işletilen başka bir uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemiye ölümcül bir saldırı düzenledi. Bu gemi, diğer tüm gemiler gibi istihbaratımızca yasadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraştığı, bilinen bir kaçakçılık rotası boyunca seyrettiği ve uyuşturucu taşıdığı biliniyordu. Saldırı sırasında gemide 3 erkek kaçakçı vardı. Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi. Üç terörist öldürüldü ve bu saldırıda hiçbir ABD gücü zarar görmedi" dedi.

"EL-KAİDE'YE DAVRANDIĞIMIZ ŞEKİLDE MUAMELE EDECEĞİZ"

Kaçakçıların ABD'de insanları zehirlediğini vurgulayan ABD'li Bakan Hegseth, "Başarılı olamayacaklar. Bakanlık onlara tam olarak El-Kaide'ye davrandığımız şekilde muamele edecek. Onları izlemeye, takip etmeye, peşlerine düşmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD, son haftalarda Karayipler'de ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere saldırı düzenlemiş, düzenlenen 15'ten fazla ABD saldırısında en az 65 kişi ölmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
