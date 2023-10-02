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ABD'nin Utah eyaletinde uçak kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkış yapan Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçak, kısa süre sonra düşerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından kazanın soruşturulduğu açıklandı.