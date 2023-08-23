ABD'nin Texas eyaletinde Harold Fırtınası karaya ulaştı

Meksika Körfezi'nde oluşan Harold Fırtınası, ABD'nin Texas eyaletindeki Padre Adası'nda karaya ulaştı. Fırtına, şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlarla bölgeyi etkisi altına aldı. Bölgede sel ve tehlikeli hava koşulları bekleniyor.

Harold Fırtınası Texas'ta karaya ulaştı

WASHINGTON - Meksika Körfezinde oluşan Harold Fırtınası ABD'nin Texas eyaletindeki Padre Adası'nda karaya ulaştı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Harold Fırtınası'nın merkezi Texas'ın güneyindeki Padre Adası'nda karaya ulaşarak, şiddetli yağışlar ve saatte 80 kilometre hızla esen sert rüzgarlarla bölgeyi etkisi altına aldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi ise yayınladığı bültende, yağışların yoğunluğu dolayısıyla bölgede sel yaşanma ihtimali olduğunu ve fırtınanın bazı nesneleri savurarak tehlike oluşturabileceğini bildirerek bölge sakinlerinin evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.

Harold Fırtınası'nın batıya doğru ilerlemeye devam ederek ülkenin iç kesimleri ile Meksika'nın kuzeyinde de sağanak yağmur, dolu yağışı ve sert rüzgarlarla etkili olması bekleniyor.

Hilary Fırtınası 1 gün önce ülkenin batısını vurmuştu

Harold Fırtınası'nın ABD topraklarına doğu kıyısından giriş yapmasından 1 gün önce ise Hilary Fırtınası ülkenin batı kesimlerini vurmuştu. California ve Nevada eyaletlerinde etkili olan Hilary Fırtınası sel ve su baskınlarına sebep olmuş, birçok aracın sel sularında mahsur kaldığı ve çok sayıda elektrik direğinin yıkıldığı bildirilmişti.

Hilary Fırtınası Meksika'da ise sel ve su baskınlarının yanı sıra 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.