ABD'nin Teksas Eyaletinde Sıcaklık 99 Fahrenheit'a Ulaştı

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde öğleden sonra 99 Fahrenheit (yaklaşık 37,2 santigrat) dereceyi gösteren bir sıcaklık göstergesi, 21 Haziran 2023. Çarşamba günü yapılan hava tahminlerine göre, ABD'nin güneyinin orta kesimlerindeki Texas eyaletinde etkisini sürdüren 'bunaltıcı' sıcak hava dalgası nedeniyle eyalette önümüzdeki birkaç gün boyunca sıcaklıkların 37 santigrat derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.