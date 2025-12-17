ABD'nin seyahat yasak listesi genişliyor: Suriye ve Filistin de eklendi

ABD yönetimi, ülkeye girişte tam seyahat yasağı uygulanan ülkeler listesine 6 yeni ülke ekledi. Bu ülkeler arasında Suriye ve Filistin de bulunuyor.

YASAK KAPSAMINDAKİ ÜLKELER

Yeni karara göre, Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye ve Filistin yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip olan kişiler artık ABD'ye giremeyecek.

GÜVENLİK NEDENİYLE ALINAN KARAR

Bu karar, Trump yönetiminin güvenlik gerekçesiyle yürüttüğü seyahat kontrollerini sıkılaştırma politikası kapsamında alındı. Daha önce 12 ülke tam yasak kapsamında, bazı ülkeler de kısmi sınırlamalarla listeye dahil edilmişti. Yeni eklemelerle birlikte, yasaktan etkilenen ülke sayısı 19'dan fazla oldu.