ABD'nin seyahat yasak listesi genişliyor: Suriye ve Filistin de eklendi
ABD yönetimi, ülkeye girişte tam seyahat yasağı uygulanan ülke listesine 6 yeni ülke ekledi. Bu ülkeler arasında Suriye ve Filistin de yer alıyor. Yeni düzenlemeyle Amerika'ya giriş yasaklı ülkeler listesi genişledi. Yeni eklemelerle birlikte, yasaktan etkilenen ülke sayısı 19'dan fazla oldu.
- ABD, Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye ve Filistin yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip kişilerin ülkeye girişini yasakladı.
- ABD'nin seyahat yasağı uygulanan ülke sayısı 19'dan fazla oldu.
YASAK KAPSAMINDAKİ ÜLKELER
Yeni karara göre, Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye ve Filistin yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip olan kişiler artık ABD'ye giremeyecek.
GÜVENLİK NEDENİYLE ALINAN KARAR
Bu karar, Trump yönetiminin güvenlik gerekçesiyle yürüttüğü seyahat kontrollerini sıkılaştırma politikası kapsamında alındı. Daha önce 12 ülke tam yasak kapsamında, bazı ülkeler de kısmi sınırlamalarla listeye dahil edilmişti. Yeni eklemelerle birlikte, yasaktan etkilenen ülke sayısı 19'dan fazla oldu.