ABD'nin laboratuvar sızıntısı hipotezi, uluslararası rekabet gücünü kaybettirdi

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, ABD'nin salgın sonrası dönemde bile sürdürdüğü Kovid-19 salgınının kökenine ilişkin laboratuvar sızıntısı hipotezinin, ülkenin uluslararası rekabet gücünü büyük ölçüde kaybettiğini ve büyük bir çaresizlik içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, ABD'nin salgın sonrası dönemde bile sürdürdüğü Kovid-19 salgınının kökenine ilişkin laboratuvar sızıntısı hipotezinin, ülkenin uluslararası rekabet gücünü büyük ölçüde kaybettiğini ve büyük bir çaresizlik içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Doster, Amerikan hipotezini çürüten birçok bilimsel araştırma olduğunu kaydetti.

SES 1 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi

"Dünyanın en saygın bilim insanları, en seçkin bilim kurumları, araştırma merkezleri ve laboratuvarları Kovid-19'un kaynağına ilişkin onlarca, yüzlerce makale ortaya koydular. Bu konuda kitaplar yazıldı, bildiriler sunuldu.

Buna karşın, salgın hastalığın önemli ölçüde etkisini yitirdiği bir süreçte ABD'nin halen ilk günkü tezlerinde ısrar etmesi, ilk olarak akıl tutulmasını ortaya koyuyor. İkinci olarak art niyetini, üçüncü olarak da dış politikada, ekonomik rekabette çaresizliğini ortaya koyuyor."

Doster, ABD'nin bu konudaki "mantıksız saplantısının" altında, Amerikan hükümetinin genel olarak Asya ve Avrasya'nın, özel olarak da Çin'in uluslararası politika alanındaki yükselişini, büyümesini ve küresel ekonominin büyümesine sunduğu katkıları durduramamasının yattığını kaydetti.

SES 2 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi

"Ama burada bir şey daha var. Onu atlamayalım. ABD'nin akıl ve bilimden kopması da söz konusu.

ABD gibi yakın zamana kadar dünyada sanayi üretimiyle, ekonomisiyle, dünyanın en seçkin 500 veya 1000 üniversitesi arasındaki yeriyle, dünyanın dört bir yanındaki parlak beyinleri çekmesiyle, laboratuvarlarıyla bilinen bir ülkenin, bir devletin, bir toplumun Çin'i hedefe koyarken ne kadar akıldan, bilimden, gerçeklikten koptuğunu da görüyorsunuz."

Ekim 2022'de Science dergisinde bir uzman paneli tarafından yayımlanan bilimsel bir rapor, ezici çoğunlukla zoonotik hipotezleri desteklemiş ve Kovid-19 virüsünün muhtemelen bir laboratuvar yardımı olmaksızın, bir hayvandan insanlara zoonotik sıçramayla doğal olarak yayıldığı sonucuna varmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)