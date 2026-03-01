ABD: İran saldırısında 3 asker hayatını kaybetti
ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yönelik operasyonlar sırasında 3 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 5 askerin yaralandığını açıkladı. CENTCOM, İran Silahlı Kuvvetleri'ne silah bırakma çağrısı yaptı.
CENTCOM'DAN 'SİLAH BIRAKIN' ÇAĞRISI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonun başlangıcında Jamaran sınıfı bir korveti vurduğunu kaydederek, "Gemi şu anda Çabahar İskelesi'nde, Umman Körfezi'nin dibine batıyor. Başkan'ın da söylediği gibi, İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis teşkilatı üyeleri silahlarını bırakmalı. Gemiyi terk edin" ifadelerini kullandı.