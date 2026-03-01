Haberler

ABD: İran saldırısında 3 asker hayatını kaybetti

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yönelik operasyonlar sırasında 3 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 5 askerin yaralandığını açıkladı. CENTCOM, İran Silahlı Kuvvetleri'ne silah bırakma çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılar sırasında 3 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, İran'a karşı yürütülen operasyonlar sırasında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 5 askerin de yaralandığı belirtildi.

CENTCOM'DAN 'SİLAH BIRAKIN' ÇAĞRISI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonun başlangıcında Jamaran sınıfı bir korveti vurduğunu kaydederek, "Gemi şu anda Çabahar İskelesi'nde, Umman Körfezi'nin dibine batıyor. Başkan'ın da söylediği gibi, İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis teşkilatı üyeleri silahlarını bırakmalı. Gemiyi terk edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
