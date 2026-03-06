ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta ABD'nin İranlı Kürt muhalif grupları silahlandırıp, Tahran'a karşı savaşmaya gönderme planı olduğu yönündeki iddiaların ardından Kürt taraflardan art arda açıklama geldi.

"BİZ KİRALIK SİLAH DEĞİLİZ"

Irak Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz, yaptığı yazılı açıklamada "Boş vaatler ortada. Kürtler, çoğu zaman sadece güçlerine veya fedakarlıklarına ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor. Bu nedenle, bu çatışmaya dahil olan tüm taraflara çağrıda bulunuyorum. Kürtleri rahat bırakın. Biz kiralık silah değiliz" dedi.

"ANLAŞMAZLIKLARIN BARIŞÇIL YOLLARLAR ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ"

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ise yaptığı açıklamada, "Bölgedeki tüm sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bizler de IKBY'nin savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KÜRDİSTAN BÖLGESİ, KOMŞULARIMIZ İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI OLMAYACAKTIR"

KDP politbürosu da, uluslararası basında "Washington yönetiminin İran'a yönelik Kürt grupları silahlandırmayı planladığı" iddialarının yer almasının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kürdistan bölgesinin (IKBY), parçası olmadığı bir savaş patlak verdi ve gerginlik yaratan bir durum ortaya çıktı. Kürdistan Bölgesi, komşularımız için endişe kaynağı olmamıştır ve olmayacaktır. Bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz. Aynı şeyi komşularımızdan beklemek de hakkımızdır" denildi.