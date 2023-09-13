ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı faaliyetlerine devam ediyor

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, kül ve duman püskürtmeye devam ediyor.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Pazar günü yeniden faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 10-15 metre yüksekliğe lav püskürttüğü belirtildi.

Hawaii Acil Durum Yönetimi yanardağdaki lav akışının bölge halkı için tehlike oluşturmadığını açıklayarak, oluşan kül ve dumanın solunum rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Binlerce kişi yanardağı izlemek için Hawaii'deki ulusal parka gitmeye başladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, günde yaklaşık 5 bin kişinin parkı ziyaret ederek seyir terasından yanardağ patlamalarını gözlemlediği ifade edildi. - HAWAİİ