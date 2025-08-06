ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
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ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssüne silahlı saldırı düzelendi. Saldırgan yakalanırken, olayda 5 asker vuruldu. Can kaybının da olduğu öğrenildi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı ve kayıpların olduğu bildirildi.

ABD'DE ASKERİ ÜSSE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, 5 asker vuruldu. Can kayıplarının olduğu öğrenildi.

CAN KAYIPLARI VAR

Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

Kaynak: AA-İHA

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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMuhammet tunc:

Yuce rabbim. Olulerin sayililariini arttirsin

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

ABD liler bizim ÖZ arkadaşlarımızdır. ABD li turistler sayesinde Türkiye nin ekonomisi iyi olabiliyor. Umarız yüce rabbimiz ölenleri iyleştirip canlaştırır.

yanıt9
yanıt76
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Dear USA, we the Turkish people LOVE you so much. We hope GOD will heal the ones that died in this event and bring them back to life. Amen.

yanıt1
yanıt37
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Dear USA, we the Turkish people are emotionally very sad about this sad event, we pray to Lord to heal the ones that died and bring them back to life.

yanıt0
yanıt30
Haber Yorumlarıpgz8n9gdm8:

beter olsun

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Amerikalıları çok seviyoruz. Umarız ölüler iyleşir ve tekrar canlaşır. Arkadaşım "BETTER OLSUN" demek istemiş olabilir. BETTER ingilizcede "DAHA İYÏ" anlamına geliyor. Yani umarız ölüler iyleşip DAHA İYİ yani BETTER olurlar.

yanıt6
yanıt54
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

PKK aynısını yaparsa aynı seyı soylermısın ??? Bunlar asker polıtıkacı degıl

yanıt4
yanıt10
Haber YorumlarıAhmedow Massacre:

uraaaaa

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
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