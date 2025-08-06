ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı ve kayıpların olduğu bildirildi.

ABD'DE ASKERİ ÜSSE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, 5 asker vuruldu. Can kayıplarının olduğu öğrenildi.

CAN KAYIPLARI VAR

Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

Kaynak: AA-İHA