Abd, F-15E Strike Eagle Savaş Uçağını Orta Doğu'ya Konuşlandırdı

ABD Merkez Komutanlığı, F-15E Strike Eagle savaş uçağının 18 Ocak'ta Orta Doğu'daki bir üsse iniş yaptığını duyurdu. Uçağın varlığı, bölgesel güvenlik ve istikrarı artırma amacı taşıyor.

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 494'üncü Seferi Savaş Filosu'na bağlı bir F-15E Strike Eagle savaş uçağının, 18 Ocak'ta Orta Doğu'daki açıklanmayan bir üsse iniş yaptığını duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 494'üncü Seferi Savaş Filosu'na bağlı bir F-15E Strike Eagle uçağının, 18 Ocak Pazar günü Orta Doğu'daki bir üsse iniş yaptığı" bildirildi.

Uçağın hangi üsse iniş yaptığı belirtilmeyen açıklamada, "F-15'lerin varlığı, muharebe hazırlığını artırıyor ve bölgesel güvenlik ve istikrarı destekliyor" denildi.

İngiltere'deki RAF Lakenheath üssünde konuşlu 494'üncü Seferi Savaş Filosu'na bağlı F-15E Strike Eagle uçağının, Orta Doğu'ya konuşlandırılması, İran ile artan gerilim ve ABD güçlerine yönelik milis saldırılarının yaşandığı dönemde gerçekleştirildi. Savaş uçağının, Ortadoğu'da açıklanmayan bir üsse konuşlandırılması, CENTCOM'a göre bölgesel güvenliği artırıyor.

Boeing tarafından üretilen F-15E Strike Eagle, çift motorlu yapısı, her türlü hava koşulunda görev yapabilme kabiliyeti, gelişmiş radar sistemi ve yaklaşık 23 bin libreye kadar silah ve mühimmat taşıma kapasitesiyle biliniyor.

