ABD'de bir kiliseye saldırı düzenlendi: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Haberler

Abd medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi. Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SÜPERMARKET SALDIRISI SONRASI İKİNCİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Dün New York'ta düzenlenen silahlı saldırıda Amerikalı siyahiler hedef alındı. Payton Gendron isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen eylemde, 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Öte yandan saldırıyı düzenleyen Gendron'un yaşanan olay öncesi 180 sayfalık manifesto yazdığı ortaya çıktı.

HEDEF ALDIĞI 13 KİŞİDEN 11'İ SİYAHİ

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

MANİFESTOSUNUN 54. SAYFASINI TÜRKLERE AYIRDI

Saldırıdan önce manifestosunu internette yayınlayan Payton Gendron'un yazılarında Türk Milleti hakkındaki detaylar dikkat çekti. Manifestosunun 54. sayfasında Türkleri, Yahudileri ve İtalyanları ele alan Payton, Yahudileri ayrı bir ırk olarak tanımlarken İtalyalıları ve Türkleri "beyaz ırk" olarak saymadığını belirtti. Payton, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Türkleri ise "işgalci" olarak tanımladı.