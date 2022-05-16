ABD'de bir kiliseye saldırı düzenlendi: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Haberler

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ABD'de bir kiliseye saldırı düzenlendi: 1 ölü, 4 ağır yaralı

AA - Betül Yürük - Dünya
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ABD'nin California eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi. Öte yandan yapılan saldırı, dün New York'ta bir süpermarkette gerçekleştirilen katliam nedeniyle bölgede kısa süreli paniğe sebep oldu.

Abd medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi. Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dün New York'ta düzenlenen silahlı saldırıda Amerikalı siyahiler hedef alındı. Payton Gendron isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen eylemde, 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Öte yandan saldırıyı düzenleyen Gendron'un yaşanan olay öncesi 180 sayfalık manifesto yazdığı ortaya çıktı.

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

Saldırıdan önce manifestosunu internette yayınlayan Payton Gendron'un yazılarında Türk Milleti hakkındaki detaylar dikkat çekti. Manifestosunun 54. sayfasında Türkleri, Yahudileri ve İtalyanları ele alan Payton, Yahudileri ayrı bir ırk olarak tanımlarken İtalyalıları ve Türkleri "beyaz ırk" olarak saymadığını belirtti. Payton, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Türkleri ise "işgalci" olarak tanımladı.

AA / Betül Yürük - Dünya

California, New York, Saldırı, ABD, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Arslanoglu:

ABD, Türkiye de Terörü çok destekliyor. silah mühimmat nakit yardımı yaptığını herkes biliyor. Öyle bir zaman gelecek ki kendi ülkelerindeki iç savaşlardan terörden kurtulmak için mücadele edecek. Etme bulma dünyası.. Kim ne yaptıysa mutlaka karşılığını bulacaktır.

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