Haberler

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Gazze'deki ateşkesi görüşmek üzere İsrail'e gitti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Gazze'deki ateşkesi görüşmek üzere İsrail'e gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek üzere İsrail'e geçti. Ürdün'deki temaslarının ardından İsrail'e geçiş yaptı ve ABD'nin İsrail'in güvenliği konusundaki kararlılığını vurguladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek üzere İsrail'e gitti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'deki temaslarının ardından İsrail'e geçtiğini bildirdi. Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü'nde yer alan sınır kapısının fotoğrafını da paylaşan Waltz, "ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde, ABD'nin bölgede İsrail'in güvenliği ve istikrarına olan bağlılığı sarsılmaz konumunu koruyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Antalya beşik gibi! Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Gecenin ardından korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek! İşte etkilenecek kesim
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek! İşte etkilenecek kesim
Real Madrid'de Celta Vigo yenilgisi sonrası ortalık karıştı

Real Madrid'de 19 yıllık yenilgi sonrası ortalık karıştı
15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı

15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı! Görüntüler vahim
Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

Yüz ifadelerine dikkat! Yıldız isimlerin adliyeye sevk edildiği anlar
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Mazlum Abdi Türkiye'ye gözdağı verdi, AK Partili isim fena patladı
Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde kanlı çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.