ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Gazze'deki ateşkesi görüşmek üzere İsrail'e gitti

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek üzere İsrail'e gitti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'deki temaslarının ardından İsrail'e geçtiğini bildirdi. Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü'nde yer alan sınır kapısının fotoğrafını da paylaşan Waltz, "ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde, ABD'nin bölgede İsrail'in güvenliği ve istikrarına olan bağlılığı sarsılmaz konumunu koruyor" ifadesini kullandı.