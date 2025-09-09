ABD'nin Askeri Varlığına Venezuela'dan Tepki

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Peth Hegseth, Venezuela'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ABD'nin askeri ekipman konuşlandırdığı Porto Riko adasını, üzerinde askeri kıyafetlerle ziyaret etti. Ülkesinin sınır bölgelerine yeni askeri birlikler görderen Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD'nin asıl amacının Venezuela'nın petrol kaynaklarını ele geçirmek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı'nın imzaladığı kararname ile "Savaş Bakanı"' unvanı kazanan, ABD Savunma Bakanı Peth Hegseth, Porto Riko adasını ziyaret etti. ABD'nin geçen hafta Venezuela'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle F-35 uçakları konuşlandırdığı stratejik önemdeki adaya ziyareti sırasında Hegseth'in takım elbise yerine askeri teçhizat ve saha kıyafeti giymeyi tercih etmesi dikkati çekti.

Bölge medyasında yer alan haberlere göre, yüzlerce Porto Rikolunun ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğini ve adadaki askeri üsleri yeniden açma ihtimaline karşı haftasonu protesto gösterileri düzenlediği belirtildi.

Maduro: "Uyuşturucu kaçakçılığının asıl sorumlusu ABD"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ise aynı gün yaptığı açıklamada, ABD'nin dünyanın en büyük uyuşturucu tüketicisi olduğunu ve buna rağmen sorumluluğunu gizlediğini söyledi. Maduro, ABD'nin asıl amacının Venezuela'nın petrol kaynaklarını ele geçirmek olduğunu söyledi. Maduro, ülkesinin uyuşturucuya karşı başarılı bir politika izlediğini belirtti. ABD'nin sahte bir uyuşturucu karşıtı kampanyasıyla Venezuela'yı hedef aldığını belirten Maduro, "Bu nedenle biz de milisimizi bu kabul edilemez müdahaleciliğe karşı konuşlandırmaya karar verdik" dedi.

Dünya Gümrük Örgütü verilerine göre ABD'ye giden Kolombiya kokaininin yüzde 70'inin Ekvador limanlarından çıktığını aktaran Maduro, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın şirketlerinin ABD ve Avrupa'ya kokain kaçakçılığı için kullanıldığını savundu.

Maduro, küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretinin yıllık 652 milyar dolara ulaştığını, ve kazancın yüzde 85'inin ABD bankalarında kaldığını, fentanil ile bağlantılı kara para aklamanın ise yüzde 57'sinin geleneksel bankacılık üzerinden yapıldığını söyledi.

Venezuela'nın uyuşturucu laboratuvarlardan arındırılmış bir ülke olduğunu vurgulayan Maduro, bunun uluslararası raporlarla da teyit edildiğini belirtti.

Sınır bölgelerine yeni askeri birlikler gönderiliyor

Öte yandan Maduro, Venezuela'da uyuşturucu kaçaçılığıyla mücadele kapsamında önlemleri de artırdı. Maduro, Zulia eyaletindeki Guajira bölgesine ve Falcón eyaletindeki Paraguana yarımadasına daha fazla asker gönderilmesi talimatı verdi. Bununla beraber, ordu Yeni Esparta adasında ve Sucre ile Delta Amacuro eyaletlerinde de varlığını artıracak.

Venezuela'nın sınır bölgelerinde bulunan Zulia ve Táchira eyaletlerinde halihazırda konuşlu 10 bin askere ek olarak toplamda 25 bin asker görevlendirilecek. Ülkenin Savunma Bakanı Vladimir Padrino, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajda, "Sorumluluklarımızı bizim yerimize kimse üstlenmeyecek. Bu topraklara kimse ayak basıp bizim yapmamız gereken işi yapamayacak" dedi.