ABD donanmasına ait destroyer gemisi İsrail'den ayrıldı

ABD ordusuna ait 'Delbert D. Black' isimli füze destroyer gemisi, 30 Ocak'ta demirlediği Eilat Limanı'ndan ayrıldı. Geminin yeni rotasına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'nin İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na demirleyen askeri gemisinin bölgeden ayrıldığı bildirildi.

ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirleyen donanmaya ait 'Delbert D. Black' isimli füze destroyer gemisinin dün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi. Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin bilgi verilmedi.

