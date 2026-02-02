ABD donanmasına ait destroyer gemisi İsrail'den ayrıldı
ABD ordusuna ait 'Delbert D. Black' isimli füze destroyer gemisi, 30 Ocak'ta demirlediği Eilat Limanı'ndan ayrıldı. Geminin yeni rotasına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirleyen donanmaya ait 'Delbert D. Black' isimli füze destroyer gemisinin dün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi. Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya