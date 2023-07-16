Alaska'da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
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ABD'de merkez üssü Alaska'nın Sand Point şehri olan 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD'nin Alaska Yarımadası bölgesinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı.
İŞTE DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Alaska Yarımadası bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alaska'nın Sand Point şehrine 98 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Deprem 32,6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA / Şeyma Uzundere - Dünya