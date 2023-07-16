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Alaska'da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Dünya Haberleri

ABD'de merkez üssü Alaska'nın Sand Point şehri olan 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'nin Alaska Yarımadası bölgesinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı.

İŞTE DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Alaska Yarımadası bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alaska'nın Sand Point şehrine 98 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Deprem 32,6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Uzundere - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Deprem Alaska Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

İbrahim Demirel:

Bakalım bu şehirde herhangi bir ölüm yıkım meydana gelecek mi Geleceğini sanmıyorum ama bir görelim. Foyamiz ortaya çıksın. Ne kadar geri kalmış bir devlet ve millet olduğumuzu net şekilde görebilelim.

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