ABD Meclisi'nde düğüm çözüldü! Başkan 15. turda seçildi

ABD'de ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi'nde başkanlık seçimleri vardı. Neredeyse bir hafta boyunca Meclis başkanının seçilememesinin ardından 15.turda Cumhuriyetçilerin adayı McCarthy, yeterli çoğunluğu alarak Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı oldu. 100 yıl sonra ilk olan bu krizde Meclis vaizesi "özel dua" yapmıştı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, duaya topluca "Amin" dedi.

Kasım ayında gerçekleşen ABD ara seçimlerinin ardından parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde başkanlık yarışı yaşandı. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirdiği Meclis'te başkanlık krizi 15.turda çözüldü.

OYLAMANIN 4.GÜNÜNDE BAŞKAN SEÇİLDİ

100 yılın ardından ilk olan krizde, oylamanın 4. gününde başlayan 15. turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy yeterli oyu alarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Geçtiğimiz günlerde krizin çözülmesi için Meclis'te vaiz, "özel dua" etmişti.

BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?

435 üyeli Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyordu. Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Yapılan son oylamada iki milletvekili herhangi bir adaya oy vermediği için baraj 217'ye düştü.

MCCARTHY KİMDİR?

1965 doğumlu Kevin McCarthy, ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. İş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu. Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.