ABD Mahkemesi, Trump'ın Ulusal Muhafızlar Üzerindeki Kontrolünü Onayladı

ABD'de mahkeme, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların kontrolünün Trump'ta kalmasına karar verdi.

ABD 9'uncu Temyiz Mahkemesi, California eyaletine bağlı Los Angeles'ta protestoları bastırmak için gönderilen Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliği'ne geri verilmesine yönelik Bölge Mahkemesi'nin verdiği talimatı ele aldı. Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, Trump'ın muhafızların kontrolünü federalleştirirken yetkisini yasal olarak kullanmış olduğu sonucuna vardı. Mahkeme, başkanların bir eyaletin muhafız birliğinin kontrolünü alma konusunda sınırsız bir yetkiye sahip olmamasına rağmen Trump yönetiminin, bu konuda protestocuların şiddet eylemlerinin gerekçe göstererek yeterli kanıt sunduğunu kaydetti.

Mahkeme, protestocuların federal binalara zarar verdiğinin ve en az bir federal binanın kapatılmasına neden olduğunun gözlemlendiğini blidirerek, federal hükümetin bu gibi olayları önleme konusundaki çıkarının önemli olduğunu aktardı. Mahkeme ayrıca, federal hükümet yasalarının gerektirdiği şekilde Ulusal Muhafızları federalleştirmeden önce California Valisi Gavin Newsom'ı bilgilendirmemiş olsa bile Newsom'ın başkanın emrini veto etme yetkisi olmadığına karar verdi.