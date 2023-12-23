ABD'li kadın subay, cenaze töreninde yığılıp kaldı
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde yer alan kadın subay yere yığıldı.
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi olan Snadra Day O'Connor, 2006 yılında emekli olmuştu. Hayatının son yıllarında demans teşhisi konulan emekli yargıç, 1 Aralık'ta 93 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreni sırasında şeref kıtasında yer alan kadın subayın yere yığıldığı an kameralara yansıdı.