ABD'li aktivisti 180 metreden vuran saldırgan yaka paça yakalandı

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte kan donduran bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan muhafazakar aktivist Charlie Kirk konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

BOYNUNDAN VURULUP YERE DÜŞTÜ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde aktivist Charlie Kirk'ün sandalyesinde oturarak konuşmasına devam ettiği sırada silah sesiyle birlikte aniden yere düştüğü görülüyor. Kirk'ün uğradığı silahlı saldırı sonrasında ise etkinliğe katılan yüzlerce kişi büyük paniğe kapılarak olay yerinden kaçmaya çalışıyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kirk'in vurulması sonrasında harekete geçen polis ekipleri saldırganı ise 180 metre uzaklıktaki bir binada yakaladı. ABD'li aktivisti metrelerce uzaktan silahla vuran saldırganın üniversiteyle bağlantısı bulunmadığı açıklanırken, hayli yaşlı olduğu ve gözaltına alındığı sırada pantolonunun düştüğü dikkatlerden kaçmadı.

FBI RAPORLARI İNCELİYOR

FBI Direktörü Kash Patel, X'te yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın müttefiki Charlie Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'nde vurulduğuna dair raporları "yakından takip ettiklerini" söyledi.