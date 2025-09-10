Haberler

ABD'li aktivisti 180 metreden vuran saldırgan yaka paça yakalandı

ABD'li aktivisti 180 metreden vuran saldırgan yaka paça yakalandı
ABD Başkanı Trump'a yakın isimlerden aktivist Charlie Kirk konuşma yaptığı bir etkinlikte boynundan vurularak öldürüldü. Görüntüler infial yaratırken saldırı sonrasında harekete geçen polis ekipleri Kirk'e 180 metre mesafedeki bir binadan ateş eden saldırganı yakaladı. Yaka paça gözaltına alınan saldırganın hayli yaşlı olduğu ve yakalanması sırasında pantolonun düştüğü dikkatlerden kaçmadı.

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte kan donduran bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan muhafazakar aktivist Charlie Kirk konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

BOYNUNDAN VURULUP YERE DÜŞTÜ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde aktivist Charlie Kirk'ün sandalyesinde oturarak konuşmasına devam ettiği sırada silah sesiyle birlikte aniden yere düştüğü görülüyor. Kirk'ün uğradığı silahlı saldırı sonrasında ise etkinliğe katılan yüzlerce kişi büyük paniğe kapılarak olay yerinden kaçmaya çalışıyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kirk'in vurulması sonrasında harekete geçen polis ekipleri saldırganı ise 180 metre uzaklıktaki bir binada yakaladı. ABD'li aktivisti metrelerce uzaktan silahla vuran saldırganın üniversiteyle bağlantısı bulunmadığı açıklanırken, hayli yaşlı olduğu ve gözaltına alındığı sırada pantolonunun düştüğü dikkatlerden kaçmadı.

FBI RAPORLARI İNCELİYOR

FBI Direktörü Kash Patel, X'te yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın müttefiki Charlie Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'nde vurulduğuna dair raporları "yakından takip ettiklerini" söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Helal olsun lan, bir avcı olarak kıskandım. Biz 150 metreden domuzu bile vuramıyoruz. Bu 180 metreden öbür domuzu vurmuş. Darısı diğer hak edenlerin başına...

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

dede 180 metreden nasıl vurdun sen

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Dede kesin eski asker özel kuvvetlerden

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhcu Teyfik:

180metreyi vuran daha fazlasinida vurur bence direk askeriyeye alinsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
