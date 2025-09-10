ABD'li aktivist Charlie Kirk'in vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah eyaletinde bir üniversite etkinliğinde silahlı saldırıya uğradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Konuşma yaptığı sırada 180 metre mesafeden boynundan vurulan Kirk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Kirk'in vurulma anı görüntüleri de ortaya çıkarken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde konuşma yapan aktivistin silah sesiyle birlikte bir anda yana doğru düştüğü görülüyor.

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Charlie Kirk, tam adıyla Charles James Kirk (d. 14 Ekim 1993), Amerikalı bir sağ kanat siyaset aktivisti, medya kişiliği ve yazar. Kendisi, 2012 yılında Turning Point USA (TPUSA) adlı öğrenci merkezli muhafazakâr hareketi Bill Montgomery ile birlikte kurmuş olup, halen organizasyonun yürütücü direktörü ve CEO'su pozisyonunda bulunuyor. Ayrıca Turning Point Action, Turning Point Academy ve Turning Point Faith'in CEO'su; Turning Point Endowment'ın başkanı ve Ulusal Politika Konseyi (Council for National Policy) üyesidir.

Kirk, medyada da oldukça etkili bir figürdür; CNBC, Fox News ve diğer medya kuruluşlarında sık sık görünmekte, "The Charlie Kirk Show" adını taşıyan günlük radyo ve podcast yayını Apple Podcast'lerde en çok dinlenen haber programları arasında yer almaktadır.