ABD kongresine seslenen Zelenski, konuşmasını yarıda kesip video izletti

24 Şubat'ta Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna, direnişini sürdürüyor. Ülkedeki gelişmeler merakla takip edilirken, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski de ülkesinin haklılığını kanıtlamak için çeşitli ülkelerin meclis ve kongrelerine seslenmeye devam ediyor. Daha önce Avrupa Parlamentosu'na yaptığı sesleniş çok konuşulan Zelenski, bu sefer de ABD Kongresi'ne seslendi.

S-300 TARZI SİLAH TALEBİNDE BULUNDU

Zelenski'nin konuşmaları arasında en önemli gündem maddesi, savunma silahları talebiydi. Rusya'nın bombardımanlarına karşı gelmenin tek yolunun S-300 tipi savunma sistemleri olduğunu belirten Zelenski, bu sistemlerin dünyada olduğunu ve kullanmaları için kendilerine tahsis edilmesini istedi.

Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: " Şu anda halkımızın kaderi belirleniyor. Rusya değerlerimize, insanlığa saldırdı. Özgürlüğümüze saldırıldı. Bunun için çalışan, kanunlara uyan, dürüstçe yaşayan herkese saldırıldı. Büyük tarihinizde bizi anlamanız için Ukrayna'nın yaşadıklarını anlayabileceğiniz sayfalar var. Ve size bugün ihtiyacımız var.

"TÜM KENTLER BOMBA YAĞAR HALE GELDİ"

Üç haftadır her gece Harkov, Odessa gibi tüm bu kentler bomba yağar hale geldi. Rusya binlerce kişi için gökyüzünü ölüm kaynağı haline getirdi. Şimdiye kadar binden fazla füze attı, sayısız bomba yağdırdı. Bu teröre dünyadan bir yanıt istiyoruz. Bir uçuşa yasak bölge istiyoruz. Sizden çok mu şey istiyoruz?

"TÜM AMERİKAN ŞİRKETLERİ RUS PAZARINDAN ÇIKMALI"

Halkımı ve gökyüzümü korumak zorundayım. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Benim de bir hayalim var, o da ülkemi savunmak. Şimdiye kadar ülkenizin bizim için yaptıkları için müteşekkiriz. Bu en karanlık anda size daha fazlasını yapma çağrısında bulunuyorum. Yeni yaptırımlara ihtiyaç var. Her hafta her gün yapılacak yeni yaptırımlarla Rusya'nın savaş makinesinin durdurulmaya ihtiyacı var. Şu anda görevde olan ve Putin'le bağlarını koparmayan tüm siyasilere ve tüm devlet yetkililerine yaptırım uygulamalarını istiyoruz. Tüm Amerikan şirketleri derhal Rus pazarından çıkmalı. Rus pazarı bizim kanımızla dolup taştı.

"SİLAH DESTEĞİ SAĞLAYACAK YENİ BİRLİK KURULMALI"

Yeni araçlarla hızlıca Rusya'nın işgaline karşı yanıtımızı artırmalıyız. Bir gün daha kaybedilmeden ivedilikle cezalandırılmalılar. Yeni uluslararası kurumlara, yeni ittifaklara ihtiyacımız var. 24 saat içerisinde her türlü ülkeye destek olacak, siyasi, finansal ve silah desteği sağlayabilecek yeni bir birlik kurulmalı.