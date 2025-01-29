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ABD kıyamet saatini güncelledi: Tarihindeki en ileri noktaya getirildi

ABD kıyamet saatini güncelledi: Tarihindeki en ileri noktaya getirildi
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ABD'de bilim insanlarının, 1947'de oluşturduğu sembolik 'Kıyamet saati' güncellendi. ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, saatin kadranını 00.00'a 89 saniye kalaya ayarlayarak, tarihindeki en ileri noktaya getirdi.

ABD'de bilim insanlarının, insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için 1947'de oluşturduğu sembolik "Kıyamet Saatini" güncelledi.

TARİHİNDEKİ EN İLERİ NOKTAYA GETİRİLDİ

Kurul, başkentteki ABD Barış Enstitüsündeki basın toplantısında, Kıyamet Saati'nin kadranını 00.00'a 89 saniye kalaya ayarlayarak, tarihindeki en ileri noktaya getirdi.

"FELAKETİN EŞİĞİNDE YAPMAK İSTEMEDİĞİNİZ TEK ŞEY BİR ADIM İLERİ GİTMEKTİR"

ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu başkanı Daniel Holz, Kıyamet Saati'nde ayarlama yaparken iklim değişikliği, nükleer silahların yayılması, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, pandemi tehdidi ve askeri operasyonlarda yapay zekanın kullanılması gibi ayarlamayı etkileyen tehditleri sıraladı. Holz, son iki yıldır gece yarısına 90 saniye kala duran Kıyamet Saati için, "Bu felaketin eşiğinde yapmak istemediğiniz tek şey bir adım ileri gitmektir." dedi.

NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkelerin nükleer programlar geliştirmek için işbirliği yapmaları konusundaki endişelerini dile getiren Holz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta nükleer silah kullanmaktan bahsetmesini de "korkutucu" olarak niteledi.

1947 YILINDA OLUŞTURULMUŞTU

ABD'nin Japonya'ya karşı tarihte ilk kez atom bombası kullanmasından 2 yıl sonra 1947'de Chicago Üniversitesindeki atom bilimcileri öncülüğünde sembolik olarak oluşturulan Kıyamet Saati, insanlığın kendi ürettiği özellikle nükleer teknoloji ile yok oluş felaketi tehlikesine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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