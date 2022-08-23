ABD Kiev Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına: Rusya saldıracak, ülkeden hemen ayrılın Dünya Haberleri ABD'nin Kiev Büyükelçiliği dün Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeden 'hemen' ayrılmaları için güvenlik uyarısı yayınladı. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği dün Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeden 'hemen' ayrılmaları için güvenlik uyarısı yayınladı. Güvenlik uyarısında, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıları vuracağı belirtildi. Açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip. Ukrayna'daki Rus saldırıları, siviller ve sivil altyapı için sürekli bir tehdit oluşturuyor. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını, eğer güvenli ise, özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak hemen Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi. Ukrayna medyası, saldırıların 24 Ağustos Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde Kırım'ın bombalanmasına karşılık olacağını ileri sürdü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri Ukrayna Rusya Kiev Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› ABD Kiev Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına: Rusya saldıracak, ülkeden hemen ayrılın - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.