ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez
Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de kurulması planlanan uluslararası görev gücüne katılacak ülkelerin İsrail'in onayına tabi olacağını belirtti. Rubio "İsrail istemezse Türkiye bu güce katılamaz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ziyaretinde Gazze'de kurulması planlanan uluslararası görev gücüne ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rubio, bu güce katılacak ülkelerin İsrail'in onayına tabi olacağını belirterek, "İsrail istemezse Türkiye bu güce katılamaz" dedi.

"GAZZE'DE KALICI BARIŞ İÇİN ULUSLARARASI GÜÇ ŞART"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ülkenin güneyindeki askeri-sivil koordinasyon merkezini ziyaret eden Rubio, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'li bakan, Gazze'ye insani yardımların yeniden başladığını doğrularken, "Uzun vadeli hedef, bölgenin yeniden inşası ve istikrarın sağlanmasıdır" dedi.

Rubio, Gazze'de kalıcı barışın ön koşulunun uluslararası bir istikrar gücünün en kısa sürede konuşlandırılması olduğunu vurguladı. Bu gücün Birleşmiş Milletler tarafından yetkilendirilmesi gerektiğini belirten Rubio, "Henüz resmi bir oluşum yok ancak birçok ülke katılmak istiyor. Fakat İsrail, hangi ülkelerin bu güçte yer alacağına onay vermek zorunda. İsrail istemezse Türkiye'nin bu güce katılması mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.

HAMAS'A SİLAHSIZLANMA UYARISI

Rubio, Hamas'ın tamamen silahsızlanmasının Gazze anlaşmasının temel şartı olduğunu yineledi. "Hamas silahsızlanmayı reddederse bu anlaşmanın ihlalidir. Yeniden silahlanırsa savaş geri döner" dedi. ABD'nin bu konuda tavizsiz olduğunu belirten Rubio, "Gazze'nin geleceğinde Hamas'a herhangi bir rol yok. Amerika, Gazze'nin bir tehdit kaynağı haline gelmesine izin vermeyecek" diye konuştu.

İSRAİL'E BATI SERİA İKAZI

Rubio, İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin oylamasına da değindi. Bu adımın Başbakan Netanyahu'yu zor durumda bırakmak amacı taşıdığını savunan Rubio, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak edeceğini sanmıyorum. Böyle bir hamle Gazze anlaşmasını tehlikeye sokar" değerlendirmesinde bulundu.

Washington'un Gazze planının tüm aşamalarını uygulama konusunda kararlı olduğunu vurgulayan ABD'li bakan, İsrail iç siyasetindeki çekişmelerin süreci yavaşlattığını söyledi.

"UNRWA HAMAS'IN UZATISINA DÖNÜŞTÜ"

Rubio, Gazze'ye yönelik yardımların koordinasyonunda Birleşmiş Milletler'in rolünü değerlendirirken, BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) sert eleştiriler yöneltti. "UNRWA artık Hamas'ın bir uzantısına dönüştü. Yardımların şeffaf biçimde yürütülmesi için yeni bir mekanizma gerekiyor" dedi.

Son günlerde Gazze'de kaydedilen gelişmeleri "tarihi" olarak nitelendiren Rubio, ABD'nin Gazze anlaşmasının tüm maddelerini uygulama taahhüdünü yineledi ve "Trump yönetiminin planı uzun vadeli bir barış vizyonuna dayanıyor" ifadesini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
