ABD, İsrail'in Gazze'de Ateşkes Önerisini Duyurdu

ABD, İsrail'in Gazze'de Ateşkes Önerisini Duyurdu
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ABD, İsrail'in Gazze'de ateşkes önerisini imzaladığını açıkladı. Hamas ise anlaşmayı yeterli bulmadığını belirterek inceleme sürecine girdiğini duyurdu.

ABD, İsrail'in Gazze'de ateşkes önerisini imzaladığını duyurdu. Hamas'ın ise anlaşmayı yeterli bulmadığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceğini söylediği bildirildi.

ABD, İsrail'in Gazze'de ateşkes önerisini imzaladığını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Hamas'ın henüz öneriyi kabul etmediği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Diğer yandan Hamas ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla ara bulucular tarafından Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin sunulan yeni taslağı teslim aldığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önerinin şu anda Hareket'in ilgili birimlerince 'sorumluluk bilinciyle' incelendiği kaydedildi. Açıklamada, verilecek cevabın, "Gazze'deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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