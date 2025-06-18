ABD, İsrail'den Ayrılmak İsteyen Vatandaşları İçin Tahliye Çalışmalarını Başlattı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ın füze saldırıları nedeniyle ABD vatandaşlarının tahliyesi için uçuş ve gemi seferlerinin düzenlendiğini duyurdu.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ın füze saldırıları nedeniyle İsrail'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, büyükelçiliğin İsrail'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için tahliye uçuşları ve yolcu gemisi seferleri üzerinde çalıştığını ifade etti. Huckabee, tahliyeler için kayıt işlemlerinin başladığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya