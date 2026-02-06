Haberler

ABD, İran'daki Vatandaşlarına 'Ülkeyi Terk Edin' Çağrısı Yaptı

ABD, İran'daki vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle 'ülkeyi hemen terk etme' çağrısında bulundu. İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığına dikkat çekilen açıklamada, ABD vatandaşlarına çıkış planları yapmaları ve alternatif iletişim araçları hazırlamaları önerildi.

ABD, İran'daki vatandaşlarına tekrar 'ülkeyi hemen terk etme' çağrısı yaptı.

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından 'Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları' istendi. Açıklamada, İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yolların kapatıldığı, toplu taşımanın aksadığı ve internet erişiminde engellemelerin devam ettiği bildirildi. İran'dan ayrılamamaları halinde, ABD vatandaşlarının bulundukları konut içinde veya güvenli bir binada sığınak niteliğinde bir alan belirlemesi gerektiği belirtilen açıklamada, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması ve güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmesi önerildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
