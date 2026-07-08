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ABD: İran'da 80'den fazla hedefi vurduk

ABD: İran'da 80'den fazla hedefi vurduk
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık olarak İran'da 80'den fazla askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları ve kıyı radar noktalarının hedef alındığı belirtildi.

ABD ordusu, İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına anında karşılık vererek, hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefi vurduğu yeni bir saldırı dalgası düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

İran'a ait hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları ve kıyı radar noktalarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, İran'ın düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği ve seyrüsefer serbestisini zayıflattığı öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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