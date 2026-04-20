Trump: Ablukayı aşmaya çalışan İran gemisini vurarak ele geçirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nde İran bandıralı TOUSKA adlı kargo gemisinin deniz ablukasını aşmaya çalıştığını belirterek, geminin ABD Donanması tarafından durdurulduğunu açıkladı. Trump, geminin kontrolünün sağlandığını ve içeriği hakkında inceleme yapıldığını duyurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nde deniz ablukasını aşmaya çalışan İran bandıralı bir kargo gemisinin ABD Donanması tarafından vurularak durdurulduğunu ve gemiye el konulduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Umman Körfezi'nde İran'a ait bir kargo gemisine yönelik askeri müdahalede bulunduklarını açıkladı. Trump, neredeyse bir uçak gemisi ağırlığında ve yaklaşık 275 metre uzunluğundaki 'TOUSKA' adlı İran bandıralı kargo gemisinin ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını aşmaya çalıştığını belirtti. ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance'nin Umman Körfezi'nde geminin önünü kestiğini ve durması için gerekli uyarıları yaptığını aktaran Trump, İranlı mürettebatın bu uyarılara uymadığını öne sürdü. Söz konusu eyleme karşılık verdiklerini belirten Trump, müdahalenin detaylarına ilişkin, "Donanma gemimiz makine dairesini vurarak onları oldukları yerde durdurdu" ifadelerini kullandı.

ABD Deniz Piyadelerinin geminin kontrolünü ele geçirdiğini bildiren Trump, TOUSKA adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde bulunduğunu kaydetti. Trump, "Geminin tam kontrolü bizde ve içinde ne olduğuna bakıyoruz" dedi.

