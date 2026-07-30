Haberler

ABD: İran'a yönelik yeni saldırı dalgası tamamlandı

ABD: İran'a yönelik yeni saldırı dalgası tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "ABD doğu saatiyle 22.00 itibarıyla CENTCOM kuvvetleri, ABD kuvvetlerine yapılan saldırılara misilleme olarak başlattığı yeni saldırı dalgasını tamamlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni saldırı dalgasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) tesisleri, kıyı gözetleme ile savunma merkezleri ve denizcilik kapasitelerinin vurulduğu belirtilen açıklamada, "Saldırılar, İran ve vekil güçlerinin Amerikan kuvvetlerine, ticari gemiciliğe ve komşu Körfez ülkelerine yönelik tehditlerini daha da azaltmayı amaçlıyordu" denildi.

Açıklamada, 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da göreve hazır şekilde beklediği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti

Gözaltına alınan Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

Romelu Lukaku, Türkiye'de
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle

Transfer yapamayan Galatasaray'a bir korkutan haber de Osimhen'den
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Güne zam haberi ile başladık! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
İki bölge için sağanak uyarısı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın: Bugün hava nasıl olacak?
Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme
Michal Gasparik'in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu

Dün geceye damga vuran kare!
Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?

Dünyanın merak ettiği soru Netanyahu'ya canlı yayında yöneltildi