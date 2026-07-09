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ABD: İran'a karşı yeni saldırılar başlattık

ABD: İran'a karşı yeni saldırılar başlattık
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ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a yeni saldırılar başlattı. İran basını güney kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD ordusu, 'ticari gemileri hedef aldığı' gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'ın 'Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin azaltılması' amacıyla ülkeye yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, ABD'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki 'haksız saldırılar' nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi.

İran basını ise Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentlerinin yakınları başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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