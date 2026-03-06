Haberler

CENTCOM, İran'a ait İHA gemisine yönelik saldırının görüntülerini yayınladı

CENTCOM, İran'a ait İHA gemisine yönelik saldırının görüntülerini yayınladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı ve ABD kuvvetlerinin kararlılığını vurguladı. Vurulan geminin 2'nci Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sanal medya hesabından, İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınlayarak, "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor" açıklamasında bulundu.

Vurulan geminin 2'nci Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia