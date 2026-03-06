CENTCOM, İran'a ait İHA gemisine yönelik saldırının görüntülerini yayınladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı ve ABD kuvvetlerinin kararlılığını vurguladı. Vurulan geminin 2'nci Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sanal medya hesabından, İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınlayarak, "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor" açıklamasında bulundu.
Vurulan geminin 2'nci Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı