ABD, Venezuela'dan Petrol İhracatını İzliyor: Veronica III Tankerine El Koyuldu

ABD ordusu, Karayip denizinde takibe başladığı Panama bayraklı Veronica III petrol tankerine Hint okyanusunda el koydu. ABD gemiyi, Venezuela'dan yapılan petrol sevkiyatlarına uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçluyor.

Bu, son bir hafta içinde Hint okyanusunda ABD tarafından gerçekleştirilen ikinci müdahale oldu.

ABD, son günlerde Venezuela'dan petrol ihracatına uyguladığı yaptırımlar üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Pentagon tankere el konulma anını gösterdiği düşünülen video ve fotoğraflarla birlikte yaptığı açıklamada, "Mesafe sizi korumaz" dedi.

ABD, Venezuela petrol arzını kontrol altına alma girişimleri kapsamında geçen yıldan bu yana en az yedi petrol tankerine el koydu.

Pentagon'un 15 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada operasyon "ziyaret hakkı, denizcilik müdahalesi ve gemiye çıkma" olarak tanımlandı.

ABD'nin gemiye el koyup koymadığı veya yolculuğuna devam etmesine izin verip vermediği belirtilmedi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Gemi, Başkan Trump'ın karantina kararını hiçe sayarak kaçmayı umdu" denildi.

"Karayipler'den Hint okyanusuna kadar izini sürdük, mesafeyi kapattık ve etkisiz hale getirdik.

"Başka hiçbir ulusun bunu yapacak erişimi, dayanıklılığı veya iradesi yok. Uluslararası sular sığınak değildir. Karadan, havadan veya denizden sizi bulacağız ve adaleti sağlayacağız" ifadeleri yer aldı.

TankerTrackers.com adlı izleme grubuna göre, Veronica III gemisi 3 Ocak'ta Venezuela'dan ayrıldı.

Bu tarih, ABD'nin Caracas'taki başkanlık yerleşkesine düzenlediği baskında Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu yakaladığı günle aynı zamana denk geliyor.

Grubun açıklamasına göre, gemi kalkış anında 1,9 milyon varil ham petrol taşıyordu ve 2023'ten beri Rus, İran ve Venezuela petrolünün taşınmasında rol oynadığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz hafta ABD, ordusunun Hint okyanusuna kadar "izini sürdüğü ve avladığı" Aquila II gemisine binip inceleme yaptığını duyurdu.

Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan, yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "abluka" emri verdiğini söylemişti.

Venezuela hükümeti ise bu hamleyi o dönemde "hırsızlık" olarak nitelendirmişti.

ABD ablukası, Venezuela'nın petrol ihracatını büyük ölçüde kısıtladı.

Sadece Chevron ile bağlantılı ve ABD'ye giden gemiler normal şekilde faaliyet gösteriyor.

Analiz firması Kpler'den Matt Smith geçen ay BBC'ye, ocak ayında petrol yüklemelerinin yaklaşık yarı yarıya azalarak günlük 400.000 varil civarına düştüğünü söyledi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.