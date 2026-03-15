Pentagon, Irak'taki Kc-135 Kazasında Hayatını Kaybeden 6 Hava Personelinin Kimliğini Açıkladı

Pentagon, İran'a karşı yürütülen operasyonlar sırasında düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında hayatını kaybeden 6 askerin kimliğini açıkladı. Kazada ölen askerler arasında Binbaşı John Klinner ve Yüzbaşı Ariana Savino da bulunuyor. Soruşturma devam ediyor.

(ANKARA) - ABD Savaş Bakanlığ (Pentagon), 12 Mart Peşembe günü İran'a karşı yürütülen operasyonlar sırasında düşen bir ABD Hava Kuvvetleri KC-135 yakıt ikmal uçağında hayatını kaybeden 6 askerin kimliğini açıkladı.

Pentagon, İran'a karşı yürütülen operasyonlar sırasında düşen bir ABD Hava Kuvvetleri KC-135 yakıt ikmal uçağında hayatını kaybeden 6 askerin kimliğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 33 yaşındaki Binbaşı John "Alex" Klinner, 31 yaşındaki Yüzbaşı Ariana G. Savino 34 yaşındaki Teknik Çavuş Ashley B. Pruitt bulunuyor. Bu askerlerin, Florida'daki MacDill Air Force Base'deki 6'ncı Hava Yakıt İkmal Kanadı'na bağlı olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden diğer üç askerin Ohio'daki Rickenbacker Air National Guard Base'den 121'inci Hava Yakıt İkmal Kanadı'na bağlı 38 yaşındaki Yüzbaşı R. Koval, 30 yaşındaki Yüzbaşı Curtis J. Angst ve 28 yaşındaki Teknik Çavuş Tyler H. Simmons olduğu kaydedildi.

Hava Yakıt İkmal Kanadı Komutanı Albay Ed Szczepanik, "Alex, Ariana ve Ashley'nin kaybı yüreğimizi derinden sarsıyor. Yüreğimiz ve düşüncelerimiz askerlerimizin aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte" dedi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Düşen KC-135, bu ay İran'a karşı yürütülen operasyonlar sırasında kaybedilen dördüncü mürettebatlı ABD uçağı oldu. "Deastansı Öfke Operasyonu'nun (Operation Epic Fury)" ilk iki haftasında toplam 13 asker hayatını kaybetti. Yaklaşık 140 kişinin yaralandığı, bunlardan 8'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Askerlerimiz, ülkenin kendilerinden istediği görevleri yerine getirmek için inanılmaz fedakarlık yapıyor. Bu, birleşik kuvvetlerin adanmışlığının ve bağlılığının gerçek maliyetini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
