ABD paraşütçü birliklerin Ortadoğu'ya doğru yola çıktığını doğruladı

ABD, havadan indirme piyadelerinin Ortadoğu'ya doğru yola çıktığını doğruladı.

Pentagon sözcüsü BBC'ye, 82'nci Hava İndirme Tümeni karargâhının bazı unsurlarının, bazı "tümen destek birimlerinin" ve Birinci Tugay Muharebe Timi'nin Ortadoğu'ya konuşlandırılacağını söylediğini aktardı.

BBC Muhabiri Bernd Debusmann Jr güvenlik gerekçesiyle daha fazla ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Birliklerin bölgedeki hangi ülkeye konuşlanacağı netlik kazanmadı.

Kuzey Carolina merkezli 82'nci Hava İndirme Tümeni, ordunun en önde gelen konvansiyonel muharip birliklerinden biri olarak görülüyor.

Bazı unsurları dünyanın herhangi bir yerine 18 saat içinde konuşlanmaya hazır bulunuyor.

Bu askerler, hedefe paraşütle veya helikopterle inerek bölgeyi ele geçirme eğitimine sahip.

İran bağlamında bu, ABD'ye Hark Adası'nı veya diğer kritik bölgeleri ele geçirme seçeneği sağlayabilir.

Ancak birlik hareket kabiliyeti için tasarlanmış durumda ve uzun süreli çatışma için gerekli ağır teçhizata sahip değil.

Birinci Tugay Muharebe Timi ise New York merkezli 10'uncu Dağ Tümeni'nin parçası ve uzun süreli çatışmalar ya da askeri terimlerle "geniş spektrumlu" operasyonlar için tam donanıma sahip.