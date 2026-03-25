ABD paraşütçü birliklerin Ortadoğu'ya doğru yola çıktığını doğruladı

Pentagon, 82'nci Hava İndirme Tümeni ve diğer birliklerin Ortadoğu'ya konuşlandırılacağını doğruladı. Birliklerin hangi ülkeye yerleşeceği henüz netlik kazanmadı.

ABD, havadan indirme piyadelerinin Ortadoğu'ya doğru yola çıktığını doğruladı.

Pentagon sözcüsü BBC'ye, 82'nci Hava İndirme Tümeni karargâhının bazı unsurlarının, bazı "tümen destek birimlerinin" ve Birinci Tugay Muharebe Timi'nin Ortadoğu'ya konuşlandırılacağını söylediğini aktardı.

BBC Muhabiri Bernd Debusmann Jr güvenlik gerekçesiyle daha fazla ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Birliklerin bölgedeki hangi ülkeye konuşlanacağı netlik kazanmadı.

Kuzey Carolina merkezli 82'nci Hava İndirme Tümeni, ordunun en önde gelen konvansiyonel muharip birliklerinden biri olarak görülüyor.

Bazı unsurları dünyanın herhangi bir yerine 18 saat içinde konuşlanmaya hazır bulunuyor.

Bu askerler, hedefe paraşütle veya helikopterle inerek bölgeyi ele geçirme eğitimine sahip.

İran bağlamında bu, ABD'ye Hark Adası'nı veya diğer kritik bölgeleri ele geçirme seçeneği sağlayabilir.

Ancak birlik hareket kabiliyeti için tasarlanmış durumda ve uzun süreli çatışma için gerekli ağır teçhizata sahip değil.

Birinci Tugay Muharebe Timi ise New York merkezli 10'uncu Dağ Tümeni'nin parçası ve uzun süreli çatışmalar ya da askeri terimlerle "geniş spektrumlu" operasyonlar için tam donanıma sahip.

İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Bursa'da fabrikada gaz faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Arkadaşını hastanelik eden işi tamamlarken can verdi
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı

Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı